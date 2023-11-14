Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 15-летнего Стивена Коскинена

Помощь требуется срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 15-летнем Стивене Коскинене. Он борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Мальчик уже перенёс несколько курсов химиотерапии, и лечение дало результат. Но болезнь снова прогрессирует. Чтобы помочь ребёнку справиться с недугом, требуется редкий и очень дорогой препарат. Стоимость курса - свыше четырёх миллионов рублей. Но у семьи мальчика таких денег нет.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Стивена. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

15-летний Стивен с детства занимался танцами, но сейчас это стало невозможным - не слушаются ноги, и силы быстро уходят. Все началось неожиданно: вдруг заболели колени, потом руки, мальчик стал слабеть на глазах.

Врачи поставили смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Родители долго не могли поверить, что в их прекрасной дружной семье, где трое детей, и все так друг друга любят и заботятся, могло произойти такое страшное горе. Стивен упорно борется за жизнь, уже перенес несколько курсов химиотерапии, год жил на поддерживающих препаратах. Регулярные пункции костного мозга показывали, что мальчик в ремиссии. Но недавно болезнь снова заявила о себе.

"Летом у нас вот был рецидив. Вернулись клетки, которые не должны быть в организме Стива. Конечно, снова нахлынул страх - неужели так жить, все время боясь?" – говорит мама мальчика Елена Коскинен.

Мальчик вновь прошел курс интенсивного лечения, но, чтобы полностью справиться с лейкозом, ему срочно необходим редкий и очень дорогой препарат. Полный курс стоит 4 320 000 рублей.

"Когда врачи сказали, сколько будет стоить лекарство…Для меня это шок, я понимал, что у меня нет таких сбережений, чтобы пойти - прямо сейчас его купить. Сумма достаточно большая, поэтому мы и обращаемся за помощью к тем, кто может помочь нам", - рассказал Герман Коскинен, папа мальчика.

До болезни сына у семьи был небольшой бизнес, но его пришлось закрыть. Папа 8 месяцев ухаживал за Стивеном в больнице. Сейчас активно ищет работу, а по выходным трудится аниматором. Говорит, морально это очень тяжело - улыбаться другим детям, когда свой, родной, смертельно болен.

Стивена дома поддерживают все. И брат с сестрой, и бабушка, которая звонит каждый день. Но больше всех, кажется, переживает любимый пес Смарти. Он всегда рядом с хозяином, когда тому плохо.

Семья Стивена очень просит всех, кто может, откликнуться на их беду. Родители именно так и воспитывают своих детей - в доброте, в неравнодушии друг другу, и готовности подставить плечо.

"Когда так сталкиваешься …Жизнь и смерть… всё ценнее становится для тебя. Ты понимаешь, что все остальное так неважно, главное, чтобы близкие были здоровы и рядом с тобой. И это время дорого", - говорит Елена Коскинен.

Стивен тоже пересмотрел своё отношение к жизни, пока лежал в больнице. Он понимает, что может умереть, но не хочет верить в такой исход - поэтому полон планов на будущее. Врачи запретили заниматься танцами, но зато мальчик полюбил химию. Теперь мечтает вырасти и изобрести, наконец, простое и доступное лекарство от этой страшной болезни, которая причиняет всем столько горя.

Ещё раз напомним - у Стивена нет времени ждать. Чтобы победить болезнь, терапию необходимо начинать как можно быстрей. И мальчику очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Стивена Коскинена, программа 1827

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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