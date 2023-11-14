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"Цифровой прорыв": в Москве пройдет международный хакатон

14:50
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Он стартует 23 ноября

Поиск талантов, развитие профессиональных навыков и крупный призовой фонд. В Москве во вторник подводят итоги всероссийского и окружных хакатонов и обсуждают подготовку к международным соревнованиям "Цифровой прорыв".

Это масштабный проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Главная тема сезона – "Искусственный интеллект". За звания лучших специалистов поборются более полутора тысяч человек. В составе команд им предстоит решать задания, которые предложили крупные компании. Призовой фонд - 10 миллионов рублей. Международный хакатон стартует 23 ноября.

"У нас в рамках каждого соревнования проходит образовательная программа - это лекции, мастер-классы, панельные дискуссии, шоу амбассадоров и многое другое. И также стараемся, конечно, чтобы каждое соревнование - это было не просто показать результаты, а действительно приобрести что-то новое, помимо ценных знакомств, чтобы обязательно мы давали знания нашим участникам", - рассказал Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора президентской платформы "Россия - страна возможностей".

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