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В Москве стартовал международный телефестиваль "Профессия - журналист"

11:53
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Подведение итогов - в воскресенье

Важное событие в индустрии средств массовой информации. В столичном Доме кинематографистов стартовал московский международный телефестиваль "Профессия - журналист".

Мероприятие проводят уже в 15-й раз. В этом году организаторы подготовили насыщенную программу. Участников ждут творческие встречи и мастер-классы с профессионалами своего дела. В рамках конкурса пройдут показы документальных фильмов, передачи и сюжеты о знаменитых репортерах и особенностях работы в СМИ.

Свои работы представят как сотрудники федеральных и региональных телеканалов, так и независимые производители контента и студенты. Подведение итогов и награждение победителей состоится в воскресенье.

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Журналисты
Журналисты
Телефестиваль "Профессия - журналист"
Телефестиваль "Профессия - журналист"
Телефестиваль "Профессия - журналист"
Телефестиваль "Профессия - журналист"
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