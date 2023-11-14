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ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца

09:35
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Россияне отметили резкое подорожание яиц в магазинах

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы занялись выяснением причин подорожания яиц в российских торговых точках. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Антимонопольщики разослали запросы производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию.

Кроме того, служба запросила в десяти торговых сетях данные по еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца, сообщается на официальном сайте ФАС.

Ранее российский лидер Владимир Путин указал на необходимость отслеживания цен на социально-значимые продукты и товары. Он призвал Центробанк и кабинет министров к скоординированным действиям по снижению влияния инфляционных процессов на жизнь простых россиян.

При этом президент указывал, что зарплаты граждан России за восемь месяцев 2023 года выросли как минимум на 7,5% в реальном выражении.  

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