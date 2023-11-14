ФСБ предотвратила теракт на административном объекте в Челябинске

У задержанного изъяты бутылки с зажигательной смесью

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на административном объекте в Челябинске. Задержан местный житель, который готовился к акции, изготавливая зажигательные смеси.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, Дмитрий А. готовил теракт по наводке украинских кураторов. Мужчину задержали на улице, при себе у него было несколько бутылок с зажигательной смесью.

Следствие установило, что злоумышленник - сторонник украинской националистической организации. Он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты для теракта на одном из административных объектов областного центра. Мужчина взят под стражу на два месяца, передает URA.ru.

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