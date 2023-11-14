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Глава офиса Зеленского раскритиковал слова экс-генсека о вступлении в НАТО

10:03
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Расмуссен предложил принять в альянс Украину без новых регионов России

Независимость и территориальная целостность остаются главными принципами Украины. Такое заявление сделал руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
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Чиновник прокомментировал высказывание бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина может быть принята в Североатлантический альянс без новых регионов России.

Ермак подчеркнул, что это лишь частное мнение Расмуссена, тогда как принципы Киева остаются прежними, как и желание вернуть себе Крым и Донбасс, сообщает РИА Новости.

Глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявлял, что высказывания относительно присоединения Украины к военно-политическому блоку в обмен на территориальные уступки в пользу России являются ошибочными.

Спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко утверждал, что данная инициатива неприемлема, а заявления соответствующего содержания формируют нарратив, способный навредить территориальной целостности Украины. 

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