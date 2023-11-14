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США свалили вину за подрыв "Северных потоков" на Киев ради контактов с Москвой

10:17
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Штатам и Европе надо снять с себя подозрения перед будущими переговорами

Вашингтон и Брюссель перекладывают вину за подрыв "Северных потоков" на Киев. Ведь в случае мирных переговоров с Москвой теракт на газопроводах станет камнем преткновения. Так что Соединенным Штатам и Европе нужно снять с себя подозрения, считают эксперты китайской газеты Global Times.

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Как заявил изданию китайский аналитик Цюй Хэн, подрыв "Северного потока" — это не только вопрос противостояния России и Украины или России и НАТО. Это акт государственного терроризма против критически важной международной инфраструктуры. Так что в Вашингтоне и Брюсселе опасаются, что их привлекут к ответственности, придется выплачивать компенсацию.

Газета The Washington Post на прошлой неделе назвала координатором атаки на "Северные потоки" 48-летнего украинского полковника Романа Червинского. Офицер якобы играл главную роль в исполнении теракта, а приказы получал от украинских чиновников, докладывавших главкому ВСУ Валерию Залужному.

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