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Россия предложит Индии совместно создать легкий танк

10:21
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Страны расширяют сотрудничество в оборонной сфере

"Рособоронэкспорт" намерен предложить индийской стороне проект по созданию легкого танка с привлечением местных партнеров. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказал руководитель компании Александр Михеев.

Михеев напомнил об успешном сотрудничестве Москвы и Нью-Дели в оборонной сфере, а также об участии российских и индийских компаний в тендерах Министерства обороны Индии с учетом всех требований локализации производства, сообщает "Интерфакс".

Планируем вместе с партнерами предложить легкий танк, который будет совместно разработан на базе имеющегося в России и Индии технологического задела.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал, что ряд иностранных заказчиков начали проявлять повышенный интерес к российским истребителям пятого поколения Су-57. Однако сведения о том, что одна из стран Ближнего Востока якобы подписала контракт на закупку у России 14 самолетов Су-57, он комментировать не стал.

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