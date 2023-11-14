В Госдуме предложили отменить госпошлины на заключение брака

За развод, наоборот, планируют повысить

В Госдуме подготовили законопроект об отмене пошлины в 350 рублей за заключение брака и увеличении с 650 до 1200 рублей пошлины за развод.

С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"). По его словам, отмена пошлины за заключение брака станет символическим фактором в условиях поддержки института браке и укрепления семейных ценностей.

"Это не такая большая сумма. Однако то, что государство берет деньги за заключение брака, является атавизмом", - сказал он (цитата по ТАСС).

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительные бюджетные расходы. Повышение пошлины за развод компенсирует выпадающие доходы при отмене пошлины за регистрацию брака, говорится в пояснительной записке.

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