Армения объяснила намерение расширить численность миссии ЕС

Речь идет о гражданских наблюдателях

Увеличение числа наблюдателей гражданской миссии Евросоюза усилит стабильность на границах Армении. Об этом во вторник, 14 ноября, заявил заместитель главы МИД республики Паруйр Ованнисян.

Дипломат отметил, что соответствующее решение уже принято, исходя из интересов Армении, сообщает ТАСС.

Есть решение расширить число наблюдателей, усилить их возможности, что позволит проводить более активную работу, связанную с наблюдением, представлять соответствующие отчеты в Брюссель и государства-члены. Это определенно еще больше укрепит стабильность на наших границах.

Ранее заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян заявлял, что решение об участии Армении в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Минске 23 ноября пока не принято. Дипломат подчеркнул, что "теоретически возможно как участие, так и неучастие".

Армянское внешнеполитическое ведомство заверяло, что, хотя в отношениях Армении и России есть определенные проблемы, Ереван привержен решать их в дружественной обстановке и через конструктивный диалог.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"