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Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске

10:52
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Об отказе политик рассказал лично

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что не будет участвовать на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое запланировано на 23 ноября в Минске. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказали в пресс-службе армянского правительства.

В телефонной беседе политики вопросы, связанные с организацией предстоящего заседания Совета ОДКБ.

При этом Пашинян предупредил, что не сможет принять участие в заседании, а также выразил надежду на то, что партнеры по ОДКБ поймут это решение, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель главы МИД республики Паруйр Ованнисян отмечал, что есть решение расширить число наблюдателей гражданской миссии Евросоюза — это "позволит проводить более активную работу, связанную с наблюдением, представлять соответствующие отчеты в Брюссель и государства-члены". В Ереване полагают, что это укрепит стабильность на армянской границе.

Что касается участия Армении в ОДКБ, спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не получала каких-либо официальных сигналов по возможному выходу Армении из данной организации, хотя "мы видели много рассуждений на эту тему".

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Никол Пашинян
Никол Пашинян
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