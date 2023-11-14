ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Берлин отказался подтвердить увеличение военной помощи Украине вдвое

11:19
  • вторник
  • 14 ноября 2023

О таких планах ранее писало издание Bild

Германия продолжит снабжать Украину средствами, необходимыми для защиты воздушного пространства и критической инфраструктуры в зимний период. Об этом во вторник, 14 ноября, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Politico: Киев возмущен отказом ФРГ поставить ракеты Taurus

Германский политик заверил, что Берлин продолжит обучение украинских военнослужащих. ФРГ уже обучила 8 тысяч бойцов ВСУ и рассчитывает довести показатель к концу года до 10 тысяч, сообщает ТАСС.

Вторую зиму подряд мы продолжим поддерживать всем, чем возможно. Мы продолжим следовать этой линии.

Ранее германские средства массовой информации писали, что власти ФРГ вдвое увеличат на 2024 год финансирование Украины: с 4 до 8 миллиардов евро. Одновременно с этим в Берлине начали говорить о том, что из бюджета тратят слишком большие деньги на поддержку киевского режима.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц пытался развеять сомнения в поддержке Украины, заверив, что Берлин держит свое обещание и будет поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.