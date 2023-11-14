О таких планах ранее писало издание Bild

Германия продолжит снабжать Украину средствами, необходимыми для защиты воздушного пространства и критической инфраструктуры в зимний период. Об этом во вторник, 14 ноября, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Германский политик заверил, что Берлин продолжит обучение украинских военнослужащих. ФРГ уже обучила 8 тысяч бойцов ВСУ и рассчитывает довести показатель к концу года до 10 тысяч, сообщает ТАСС.

Вторую зиму подряд мы продолжим поддерживать всем, чем возможно. Мы продолжим следовать этой линии.

Ранее германские средства массовой информации писали, что власти ФРГ вдвое увеличат на 2024 год финансирование Украины: с 4 до 8 миллиардов евро. Одновременно с этим в Берлине начали говорить о том, что из бюджета тратят слишком большие деньги на поддержку киевского режима.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц пытался развеять сомнения в поддержке Украины, заверив, что Берлин держит свое обещание и будет поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется.

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