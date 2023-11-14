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Бочкарёв: На станции "Рижская" БКЛ установят одни из самых длинных эскалаторов

11:18
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Его длина - около 129 метров

Один из самых эскалаторов в столичном метрополитене появится на станции "Рижская" Большой кольцевой линии. Его длина составит порядка 129 метров, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Второй вестибюль будет расположен в районе пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Сейчас ведется подготовка к началу проходческих работ для сооружения наклонного хода. Бочкарев напомнил, что в этом районе продолжается формирование городского вокзала, в который войдут две станции метро и три маршрута МЦД. Кроме того, есть планы по строительству инфраструктуры для высокоскоростной магистрали "Москва – Санкт-Петербург".

Создание второго вестибюля станции Большого кольца метро поможет эффективно распределить пассажиропотоки, снизив нагрузку с действующего входа в метро, отметил генеральный директор компании "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.  Он напомнил, что станция "Рижская" строилась в стесненных условиях закрытым способом на глубине свыше 60 метров. Строительство наклонного хода вестибюля №2 станции "Рижская" будет вестись горным способом.

Весной этого года станция "Рижская" БКЛ заняла второе место на конкурсе лучших по дизайну новых станций этой линии. Главный архитектурный элемент её оформления - светящиеся металлические арки. Первое место досталось станции "Марьина Роща", а третье - " Нагатинский затон".

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