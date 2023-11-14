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Американцы подали в суд на Байдена за "геноцид в секторе Газа"

11:10
  • вторник
  • 14 ноября 2023

В иске указаны также Блинкен и Остин

Президента США Джо Байдена обвинили в "поддержке геноцида" в секторе Газа. В иске, поданном от имени палестинцев американским Центром конституционных прав, в качестве соответчиков указаны госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин.

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В иске отмечается, что США непосредственно способствовали развитию геноцида в анклаве за счет поставок оружия и дипломатического прикрытия Израиля. Вашингтон таким образом нарушает свои обязанности, закрепленные в статье 1 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, сказано в документе.

Судебный иск также сопровождается заключением эксперта по правовым вопросам геноцида Уильяма Шабаса. Специалист указывает на особенности заявлений израильского правительства и военных действий Израиля в анклаве, называя их "признаками геноцида", передает РИА Новости.

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