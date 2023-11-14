Владельца Telegram-канала, причастного к беспорядкам в Махачкале, объявили в розыск

Возбуждено уголовное дело

МВД России объявило в розыск администратора Telegram-канала "Утро Дагестан" Абакара Абакарова.

Через этот Telegram-канал были распространены призывы к беспорядкам в аэропорту Махачкалы, сообщает ТАСС. По какой именно статье его разыскивают, в базе данных МВД не указано.

В настоящий момент канал "Утро Дагестан" заблокирован. Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявил, что канал администрировали с территории Украины.

29 октября группа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Зачинщики беспорядков, предположительно, искали евреев на борту. Пострадали более 20 человек – как и силовики, так и гражданские лица.

После беспорядков было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого задержали 83 человек, 15 из них были заключены решением суда под стражу. Сумма ущерба аэропорту Махачкалы составляет 285 миллионов рублей.

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