ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владельца Telegram-канала, причастного к беспорядкам в Махачкале, объявили в розыск

11:12
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Возбуждено уголовное дело

МВД России объявило в розыск администратора Telegram-канала "Утро Дагестан" Абакара Абакарова.
Путин назвал "невероятным свинством" попытки организовать еврейские погромы в России

Через этот Telegram-канал были распространены призывы к беспорядкам в аэропорту Махачкалы, сообщает ТАСС. По какой именно статье его разыскивают, в базе данных МВД не указано.  

В настоящий момент канал "Утро Дагестан" заблокирован. Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявил, что канал администрировали с территории Украины.  

29 октября группа людей выбежала на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Зачинщики беспорядков, предположительно, искали евреев на борту. Пострадали более 20 человек – как и силовики, так и гражданские лица.

После беспорядков было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого задержали 83 человек, 15 из них были заключены решением суда под стражу. Сумма ущерба аэропорту Махачкалы составляет 285 миллионов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Беспорядки в Махачкале
Беспорядки в Махачкале
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.