В России пройдут "Игры будущего"

К участникам мероприятия обратился Владимир Путин

Первые в истории "Игры будущего" стартуют в следующем году в России. Это уникальный турнир, участники которого будут соревноваться в традиционных дисциплинах и киберспорте. Сегодня на ВДНХ начнут отсчёт - 100 дней до состязаний. К участникам мероприятия по видеосвязи обратился Владимир Путин.

"Фундаментальная значимость спорта, принципы олимпизма формируют саму философию рождённых в России "Игр будущего". Они уже объединили представителей пятидесяти государств. И это, конечно же, только начало. Нет сомнений, что предстоящий турнир вызовет отклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира – это гармония интеллекта и физического совершенства", - отметил Путин.

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