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Израиль вновь объявил четырехчасовую паузу в боевых действиях

11:38
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Жителям города Газа дают возможность покинуть населенный пункт

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на четыре часа приостановила боевые действия в городе Газа, чтобы дать возможность оставшимся жителям покинуть его.
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Как уточнил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри, боевые действия приостанавливаются с 10:00 до 14:00 по местному времени (с 11:00 до 15:00 мск) в районе Дарадж-Туффа.

Гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа будет открыт с 09:00 до 16:00 по местному времени (с 10:00 до 17:00 мск), сообщает ТАСС.

Ранее глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху заявлял, что в военных операциях на территории Газы возможны "небольшие паузы" для доставки гуманитарных грузов в формате "час здесь, час там".

При этом Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Документ осуждает насилие по отношению к мирным гражданам, призывает Израиль и движение ХАМАС к прекращению огня, освобождению заложников и пленных, указывает на необходимость доступа в сектор Газа гуманитарных миссий.

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