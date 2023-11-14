Россия подписала контракт на производство ПЗРК "Игла-С" в Индии

Соглашение подписано на авиасалоне Dubai Airshow 2023

Россия и Индия подписали контракт на поставку и организацию лицензионного производства российских переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С". Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил об этом на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

По словам Михеева, соответствующее соглашение заключено. "Рособоронэкспорт" уже занялся организацией производства ПЗРК "Игла-С" на территории Индии вместе с частной индийской компанией, передает ТАСС.

Переносной зенитный ракетный комплекс "Игла-С" - результат глубокой модернизации ПЗРК "Игла". Он обладает более широкими возможностями в борьбе как с традиционными воздушными целями типа самолетов и вертолетов, так и с крылатыми ракетами. По словам экспертов, комплекс заменяет два-три ПЗРК типа "Игла" либо дорогие и малочисленные зенитные комплексы.

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