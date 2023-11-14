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В Киеве назвали 2024 год решающим

12:02
  • вторник
  • 14 ноября 2023

На фронте сложилась переломная ситуация

Приближающийся 2024 год будет критически важным для Украины. Такое заявление сделал руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

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В интервью Bloomberg чиновник заявил, что "приближается переломный момент", а потому Запад должен поспешить с передачей Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны.

Тем временем на Украине признали нехватку боеприпасов и живой силы. Журналисты The Wall Street Journal побеседовали с военными из 47-й механизированной бригады ВСУ. Они рассказали, что зачастую на передовую направляют операторов беспилотников — больше сражаться некому.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что тотальный провал контрнаступления ВСУ заставил президента Украины Владимира Зеленского повышать градус своего красноречия, причем "на фоне этого доноры волнуются".

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