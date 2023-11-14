Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России

Они позволят проводить голосование в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет ряд положений, касающихся процедуры выборов главы государства.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Принятые поправки позволят проводить голосования в регионах с военным положением после консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ и местными властями.

Кроме того, на выборы будут допускаться только те журналисты, которые официально трудоустроены в СМИ. Также вводятся ограничения на съемку на участках, расположенных в воинских частях.

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Точная дата еще не назначена. Ранее в Кремле заявили, что Путин пока не принял решение об участии в выборах.

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