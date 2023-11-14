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Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 22,8%

12:27
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Оперштаб продолжает мониторинг ситуации

За неделю с 6 по 12 ноября показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на 100 тысяч населения вырос по сравнению с предыдущей неделей на 22,8%. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Рост заболеваемости отмечен в 70 регионах, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по стране.

За неделю были госпитализированы 5473 человека с COVID-19, умерли 76 пациентов с таким диагнозом, сообщает "Интерфакс".

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в некоторых населенных пунктах стоило бы вернуть удаленный формат учебы и работы, поскольку растет заболеваемость коронавирусом. При этом необходимость в тотальном локдауне в России он отверг.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что распространившийся в последнее время вариант коронавируса "пирола" не вызывает более тяжелого течения заболевания, но первые дни болезни могут проходить очень непросто.

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