Она касается запрета противопехотных мин

Украина во время боев в Изюме Харьковской области нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказал член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней.

Как уточнил Хизней, "есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году", сообщает РИА Новости.

От применения украинскими военными запрещенных противопехотных мин страдают мирные жители. В августе в Кировском районе Донецка мужчина получил ранения в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине "Лепесток". В мае в Белгородской области местный житель наступил на "Лепесток" и лишился стопы.

Особую роль в таких условиях играет работа российских саперов. Они обезвреживают или уничтожают прямо на месте противотанковые и противопехотные мины, установленные украинскими радикалами, обеспечивая безопасное продвижения ВС России и зачищая освобожденные земли.

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