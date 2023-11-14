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Медики назвали доминирующий в России штамм коронавируса

12:22
  • вторник
  • 14 ноября 2023

По данным иммунолога, это все та же омикрон-линия

В России в настоящее время доминирует штамм коронавируса "эриус". Однако ближе к декабрю его сменит "пирола" и его более быстро распространяющаяся разновидность, прогнозирует иммунолог Николай Крючков.

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По словам Крючкова, доминирование "эриуса" относительное. Сейчас одновременно могут существовать несколько подвариантов коронавируса. На данный момент в России зафиксированы только единичные случаи "пиролы". Однако эти данные достаточно запоздалые, так как секвенирование и обработка информации занимают определенное время.

Медик подчеркивает, что клинически почти ничего не поменялось – действует все та же омикрон-линия. Хотя "пирола" и отличается сильно от предшественников, скачка патогенности, летальности ожидать не стоит, приводит комментарий иммунолога "Лента.ру".

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