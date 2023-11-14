Генсек НАТО назвал сложной ситуацию в зоне конфликта на Украине

Кризис затягивается

Украинский конфликт может занять больше времени, чем предполагалось.

Об этом во вторник, 14 ноября, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ситуация на фронте остается сложной, интенсивные бои продолжаются. Эта проблема будет обсуждаться с министрами обороны ЕС.

Генсек подчеркнул, что Россия не должна выйти из конфликта победителем, а Украина должна сохранить свою независимость, передает РИА Новости.

"Сейчас еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее", - сказал Столтенберг перед началом совместного заседания с главами минобороны стран Евросоюза.

Ранее в Киеве заявили, что 2024 год станет для Украины решающим, на фронте сложилась переломная ситуация.

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