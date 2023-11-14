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В Москве стартовал туристический форум "Больше, чем путешествие"

14:52
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Гостей ждут круглые столы и мастер-классы

Узнать больше об интересных местах нашей страны, познакомиться с достижениями ведущих вузов и предприятий, разработать собственный социально значимый проект.

Такие возможности открываются перед участникам первого молодежного туристического форума "Больше, чем путешествие". Мероприятие стартовало сегодня в Москве, в рамках Международной выставки "Россия" на ВДНХ.

Проект, который реализуют по поручению президента, привлек внимание более полутора тысяч человек практически со всех регионов. Гостей ждут круглые столы и мастер-классы от ведущих экспертов отрасли, творческие вечера, кинопоказы и викторины, а также тематические экскурсии.

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Первый молодежный туристический форум "Больше, чем путешествие"
Первый молодежный туристический форум "Больше, чем путешествие"
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