Собянин рассказал о реставрации и строительстве храмов в Москве

Церкви возводят в рамках специальной программы

Во вторник мэр столицы Сергей Собянин принял участие в заседании попечительского совета Фонда "Поддержки строительства храмов города Москвы". Уже почти 300 земельных участков переданы под строительство храмовых комплексов. Кроме того, в городе продолжается реставрация уже существующих храмов.

Москву не просто так называют златоглавой. А купола храмов в историческом центре не только украшают город, но становятся точкой притяжения для горожан и гостей города. Потому для столичных властей сохранение монастырей и церквей имеет ключевое значение.

"Выражаю глубокую признательность, Сергей Семёнович. За особое внимание к вопросам храмостроительства и реставрации духовных памятников. Москва преображается на глазах. Самый лучший отчёт о том, что происходит в этой области - это прогулка по старой Москве. В столице уже действует 241 новопостроенный храм. А это значит, что по всей Первопрестольной создаются центры религиозной жизни. В церковном смысле, и даже в светском - центры спасения человечества", - отметил патриарх Кирилл.

Но золотые купола теперь сияют не только в центре, но и в новых столичных районах. Их возводят в шаговой доступности. Все по индивидуальному проекту, чтобы гармонично вписать их в инфраструктуру.

"Само появление храма означает изменение вообще ландшафта Москвы, территории Москвы, привлекательности. Это тоже очень важно. Построенные храмы не пустуют, в них всегда много прихожан. В дни праздников там яблоку упасть негде. Это говорит о том, что наша работа не просто так, для галочки. Это действительно востребовано людьми, москвичами", - заявил Собянин.

Причём, пока идёт основное строительство, рядом ставят временный храм из дерева, где сразу же начинаются службы. Таким образом, к моменту возведения каменного здания и священнослужитель, и приход уже составляют одно целое. Прилегающая территория тоже преображается: её озеленяют, появляются зоны для прогулок.

"Новые храмы становятся культурными, просветительскими и даже социальными центрами. Здесь открывается целый спектр возможностей для образования, для реализации. В рамках программы мы строим храмовые комплексы с воскресными школами, православными гимназиями, духовно-просветительскими центрами", - сообщил патриарх Кирилл.

Церкви возводят в рамках специальной программы. "Мы активно работали по данной программе, выделялись участки, обустраивались, строили храмы, и за последние пять лет мы построили больше 50 храмов, новых храмов", - отметил Собянин.

Большая работа ведётся по восстановлению монастырей и исторических церквей. За 12 лет в Первопрестольной привели в порядок почти 200 объектов.

"Сегодня в реставрации находятся 63, в которых правительство Москвы непосредственно принимает участие. Десятки реставрируются за счёт средств патриархии, частных инвесторов, благотворителей. Это большая работа. Мы отреставрировали тысячи памятников истории и культуры и, как правило, участвуют равным образом - как государство, так и частные инвесторы", - рассказал Собянин.

В завершающей стадии сейчас большая реставрация ансамбля Донского монастыря, который Сергей Собянин осмотрел две недели назад. А в Филях в храме Покрова Пресвятой Богородицы восстановление исторических фасадов завершилось. Здесь уже проходят службы.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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