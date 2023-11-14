Выявленные нарушения оперативно устраняются

Около 80% газовых плит проверили в Москве с начала года. Выявленные нарушения оперативно устраняют, с жителями проводится инструктаж и выдают памятки. Об этом сегодня рассказали в Комплексе городского хозяйства.

Ответственность за содержание и замену газового оборудования несут собственник или наниматель жилого помещения. Срок службы газовой плиты 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа, которые необходимо менять.

Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая перекрывает подачу газа, если пламя в горелке погасло. Информация о датах и времени проведения проверок заранее размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах. Кроме этого, узнать дату визита специалиста можно на сайте Мосгаза.

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