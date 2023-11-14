В ГКБ им. Юдина проводят уникальные операции по замене подтаранного сустава

Протезы изготавливают в России

Ходить без боли! В больнице имени Юдина проводят уникальные операции по замене подтаранного сустава. Протезы при этом изготавливают индивидуально для каждого пациента. А родные суставы стараются максимально сохранить. Как быстро человек возвращается к нормальной жизни?

Сейчас Николай без боли и дискомфорта может наступать на обе ноги. Он перенес серьезную травму - открытый перелом голеностопа с разрывом связок и артрозом.

Травму старались вылечить классическим способом: поставили сустав на место и обездвижили стопу гипсом. К сожалению, кости срослись неровно. Это причиняло много неудобств. Даже обувь изнашивалась меньше чем за три месяца. Тогда Николай решился на уникальную операцию - протезирование подтаранного сустава, которую проводят только в Москве, в клинике имени Юдина.

"Это гемипротез таранно-ладьевидного сустава и гемипротез подтаранного сустава. При нашей технологии меняется часть пораженной кости. Сам сустав остается и подвижность в нем сохраняется. Это очень необходимо для быстрейшей реабилитации, восстановления функции для предотвращения разрушения других суставов", - рассказал Владимир Скрепцов, врач травматолог-ортопед ГКБ им. С.С. Юдина.

Протезирование суставов не всегда связано с травмами. Например, случай Сергея, как говорят врачи, идиопатический, то есть конкретную причину нарушений установить невозможно. Ему провели операцию по замене таранно-ладьевидного сустава, сейчас он находится на пути к полной реабилитации.

Операции по замене подтаранного и таранно-ладьевидного суставов проводят только в России в клинике имени Юдина. Протезы изготавливают тоже только у нас. Это очень тщательный процесс: моделируют пораженный сегмент и заказывают необходимый имплант индивидуально под каждого пациента. Ждать новый сустав приходится около месяца.

"Сегодня у нас очень много разрабатывается 3D-имплантов. 3D-импланты - это индивидуальные импланты под каждого человека. Пошли по пути ухода от артродезирующих операций, то есть мы практически сейчас стараемся сохранять максимально суставы. Поэтому в рамках всего этого нашего проекта мы разработали линейку гемипротезов", - пояснил Саргон Тамоев, заведующий 4 травматолого-ортопедическим отделением ГКБ им. С.С. Юдина.

Через полгода после операции человек может возвращаться к полной активности, некоторые даже начинают заниматься спортом и ходить в горы. С начала 2021 года в клинике имени Юдина возможность комфортно ходить вернули уже 22-м пациентам.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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