В Пушкинском музее открылась выставка, посвященная Испании

Представлены портреты, пейзажи и эскизы

Яркая Испания - в центре Москвы! Какой представлялась эта далёкая страна русским художникам последних двух столетий, можно увидеть на выставке, которая открылась в Пушкинском музее.

Портреты, пейзажи, эскизы, даже театральные декорации! Во всём чувствуется "испанская тема". Колорит ландшафтов, страстные жанровые сцены. Энергия и загадочность местных жителей вдохновляли живописцев нашей страны. Кто в России создавал миф об Испании? Как менялись её образы с течением времени? Что означают испанские архетипы в современном русском искусстве - легко узнать, совершая путешествие по залам экспозиции.

"У каждого для нас своя Испания - будь то реальная или воображаемая. Из всего многообразия материалов, который был перед нами - увлекательным - выбрали, наверное, самый выразительный. Каждый зал имеет свои особенности, самые характерные для тех тем, которые мы выбрали", - рассказал куратор выставки Елена Каменская.

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