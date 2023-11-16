В Москве возвращают первозданный облик историческим домам

В них проводят капремонты

С какой стороны ни посмотри - с Ленивки или Волхонки - дом-красавец привлекает к себе внимание. Ассиметричный фасад с башенками и лепными масками зверей по периметру. Ценители московской старины воскликнут - какая красота! И будут правы. После недавно проведенного капремонта дом выглядит посвежевшим и выразительным.

"Основная задача ФКР при ремонте таких домов - это воссоздать первоначальный, первозданный облик этого здания", - пояснил Борис Джиоев, замначальника производственно-технического управления Фонда капитального ремонта.

А это здание - со своей историей. Бывший доходный дом принадлежал купцу Лобачёву, торговавшему мясом в Охотном ряду. По его заказу здание в стиле модерн было возведено в 1904 году архитектором Лазаревым. В то время оно явно опережало свое время, хотя бы по тому, что было щедро украшено чертополохом.

"Чертополох - символ магической силы. А в модерне как раз эти символы и использовались. Что-то такое, что связано с потусторонней, не реалистичной жизнью. Маки, например, часто использовали. Потому что мак - это символ Морфея", - рассказала Мария Василенок, москвовед, культуролог.

К чертополоху, угловой башенке, флюгеру, окнам, дверям, фасаду - к каждому элементу строители отнеслись бережно. Подвал, кровля, инженерные коммуникации хоть и не на виду, но ремонта требовали не меньше. Теперь они тоже в порядке. Восстановить архитектурный портрет особняка, что в пяти минутах ходьбы от Смоленского бульвара, строители тоже успели за лето. Теперь своим внешним видом он радует не только прохожих, но и жильцов.

Это тоже доходный дом. В котором жила публика попроще - в основном, купцы. Особняк построен на три года позже, чем дом на Волхонке, и уже по новой технологии.

"У нас уже бетон, у нас появляется лифт. То есть подъемная машина. Дома растут вверх этажами. И это очень хорошо видно на этом доме. Потому что у него с точки зрения декора все минимально, все лаконично. Но у него этажность, которая характерна для того периода времени", - рассказала Ирина Вишнякова, московский экскурсовод, краевед.

Но для краеведов этот дом интересен еще и своей шубой! Одним из самых простых и доступных способов декорирования фасада и стен. А ещё эркерами. Архитектор вроде бы отсылает к стилю модерн, но не настаивая, увлекаясь попутно псевдоготикой. В этом году специалисты в рамках столичной программы капремонта привели в порядок фасад и кровлю. Но больше повозиться пришлось с этим нарядным красавцем. Доходный дом почетного гражданина Шагурина буквально звал на помощь.

"Отсутствовала часть декоративных элементов и уже местами виднелся кирпич. Была угроза падения штукатурных слоёв", - сообщил Илья Матвеев, главный инженер строительного контроля ФКР.

Воссоздавая элементы по существующим материалам, применяли современные технологии. Чтобы улучшить эксплуатационные характеристики дома. Современная плитка, сделанная по аналогам старинной, использована в подъездах. Краска для фасада подобрана в соответствии с историческим колористическим решением. Сохранены росписи, барельефы. Дом был в состоянии ремонта почти полгода. Зато теперь - обновленный и красивый - простоит десятилетия.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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