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В Московском зоопарке поселились два седлоклювых аиста ябиру

15:11
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Они пока ведут себя неуверенно

Робкие жильцы поселились в Московском зоопарке! Два африканских седлоклювых аиста ябиру приехали в столицу из Краснодара. Но адаптироваться быстро им мешает природная застенчивость.

Самец и самка - молодые и полные сил. Настолько неуверенно держатся друг с другом, что пока непонятно - пара они или нет? Трудно выстроить с ними отношения и специалистам. Птицы пока стойко держат дистанцию.

Впрочем, условия, созданные зоологами специально для этих пернатых, лучшее решение. Тёплый домик с бассейном. Зона релакса со щепой из хвойных деревьев. Зелёные прерии. А ещё блюда из рыбы и грызунов: всё вместе - отличное лекарство от робости.

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Седлоклювые ябиру в Московском зоопарке
Седлоклювые ябиру в Московском зоопарке
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