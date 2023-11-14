В Московском зоопарке поселились два седлоклювых аиста ябиру

Они пока ведут себя неуверенно

Робкие жильцы поселились в Московском зоопарке! Два африканских седлоклювых аиста ябиру приехали в столицу из Краснодара. Но адаптироваться быстро им мешает природная застенчивость.

Самец и самка - молодые и полные сил. Настолько неуверенно держатся друг с другом, что пока непонятно - пара они или нет? Трудно выстроить с ними отношения и специалистам. Птицы пока стойко держат дистанцию.

Впрочем, условия, созданные зоологами специально для этих пернатых, лучшее решение. Тёплый домик с бассейном. Зона релакса со щепой из хвойных деревьев. Зелёные прерии. А ещё блюда из рыбы и грызунов: всё вместе - отличное лекарство от робости.

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