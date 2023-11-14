Песков прокомментировал отказ Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ

Заседания важны для сверки часов

В Кремле сожалеют, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Если это действительно так, то можно выразить сожаление… У каждого главы государства могут быть свои обстоятельства", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заседания ОДКБ не теряют свою актуальность. Те встречи, которые проводятся в рамках организации, свидетельствуют об этом, подчеркнул Песков.

"Подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, сверки часов", - отметил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в Минске 23 ноября. Пашинян провел телефонный разговор с президент Белоруссии Александром Лукашенко и проинформировал его, что не сможет приехать. Армянский премьер выразил надежду, что партнеры поймут его решение.

Ранее Пашинян ОДКБ в неспособности помочь Еревану во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году. Армения выйдет из организации, если посчитает ее недееспособной.

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