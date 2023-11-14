ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков прокомментировал отказ Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ

13:00
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Заседания важны для сверки часов

В Кремле сожалеют, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске

"Если это действительно так, то можно выразить сожаление… У каждого главы государства могут быть свои обстоятельства", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заседания ОДКБ не теряют свою актуальность. Те встречи, которые проводятся в рамках организации, свидетельствуют об этом, подчеркнул Песков.

"Подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, сверки часов", - отметил представитель Кремля (цитата по РИА Новости). 

Заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в Минске 23 ноября. Пашинян провел телефонный разговор с президент Белоруссии Александром Лукашенко и проинформировал его, что не сможет приехать. Армянский премьер выразил надежду, что партнеры поймут его решение.

Ранее Пашинян ОДКБ в неспособности помочь Еревану во время конфликта с Азербайджаном в 2021 году. Армения выйдет из организации, если посчитает ее недееспособной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Никол Пашинян
Никол Пашинян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.