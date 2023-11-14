Собянин: Более 50 новых храмов построено в Москве за последние пять лет

Новые храмы являются украшением московских районов

В Москве за последние пять лет построили более 50 новых храмов, сообщил Сергей Собянин в ходе заседания попечительского совета Фонда "Поддержки строительства храмов города Москвы". По словам мэра, новые храмы являются украшением московских районов: территория рядом с ними благоустраивается, там появляются детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, скверы.

"Помимо нового строительства за этот период была проведена огромная работа по реставрации храмов, действующих храмов, многие из которых были просто закрыты. За этот период времени было реставрировано 78 храмов, и сегодня в реставрации находятся 63, я говорю только о тех храмах, в которых правительство Москвы непосредственно принимает участие, а еще десятки храмов реставрируются за счет средств патриархии, частных инвесторов, благотворителей – такая большая работа. В целом по Москве мы отреставрировали тысячи памятников истории и культуры", – уточнил мэр.

Построенные храмы не пустуют, там всегда много прихожан, сказал мэр. По его словам, это говорит о том, что программа востребована москвичами и она будет продолжена. В свою очередь патриарх Кирилл поблагодарил Собянина за те перемены, которые происходят в столице.

Ранее советник мэра и патриарха Владимир Ресин провёл выездное совещание в Юго-Западном административном округе Москвы. Там строится церковь в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Архитектурный комплекс включает храм на тысячу человек, музей с панорамой Куликовской битвы, образовательный центр, церковную лавку и приходской дом.

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