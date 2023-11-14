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Кремль ответил на обвинения США в оказании военной помощи Северной Корее

12:59
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Такие заявления звучали из Пентагона

Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия и Китай якобы помогают КНДР обходить санкции в сфере контроля над вооружениями, является голословным. Такой комментарий дал во вторник, 14 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля подчеркнул, что "каждое новое подобное заявление еще больше девальвирует все остальные на этот счет".

При этом Соединенные Штаты не прекращают культивировать санкционные меры против России, но Москва адаптируется к таким условиям и действует в соответствии с собственными интересами, цитирует Пескова ТАСС.

В октябре российский министр иностранных дел Сергей Лавров побывал в Пхеньяне, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Дипломат подчеркивал, что отношения России и Северной Кореи после сентябрьской встречи лидеров двух стран вышли на качественно новый, стратегический уровень.

До того в телеграмме российскому президенту Владимиру Путина Ким Чен Ын отмечал, что отношения Москвы и Пхеньяна выдержали все испытания истории, последовательно продвигались по пути дружбы, солидарности и добрососедства и продолжают динамично развиваться.

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