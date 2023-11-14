Кремль ответил на обвинения США в оказании военной помощи Северной Корее

Такие заявления звучали из Пентагона

Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия и Китай якобы помогают КНДР обходить санкции в сфере контроля над вооружениями, является голословным. Такой комментарий дал во вторник, 14 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что "каждое новое подобное заявление еще больше девальвирует все остальные на этот счет".

При этом Соединенные Штаты не прекращают культивировать санкционные меры против России, но Москва адаптируется к таким условиям и действует в соответствии с собственными интересами, цитирует Пескова ТАСС.

В октябре российский министр иностранных дел Сергей Лавров побывал в Пхеньяне, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Дипломат подчеркивал, что отношения России и Северной Кореи после сентябрьской встречи лидеров двух стран вышли на качественно новый, стратегический уровень.

До того в телеграмме российскому президенту Владимиру Путина Ким Чен Ын отмечал, что отношения Москвы и Пхеньяна выдержали все испытания истории, последовательно продвигались по пути дружбы, солидарности и добрососедства и продолжают динамично развиваться.

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