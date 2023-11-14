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Нейросети в Москве научились выявлять ЛОР-заболевания на снимках

15:07
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Сервис искусственного интеллекта поможет врачу выявить воспалительные изменения

Нейросети в Москве теперь умеют распознавать признаки ЛОР-заболеваний. Сервис на основе искусственного интеллекта выявляет любые воспалительные изменения на рентгенографических исследованиях пазух носа. Он сразу отмечает цветом зону, где, возможно, расположена патология.

Например, развивается синусит. И в течение 2-3 минут выдает врачу описание и предварительный результат. Такая информация существенно упрощает постановку диагноза. И позволяет экономить время медиков. Которое можно потратить на пациента.

"У нас появилось новое 28 направление эксперимента внедрения компьютерного зрения. Оно посвящено синуситам. Это большой пласт, большое количество исследований, которые выполняются в московском здравоохранении. И это те исследования, которые очень стандартизированы. В этом случае сервис искусственного интеллекта поможет врачу выявить воспалительные изменения, уровни в пазухах или полипы, кисты, которые сегодня будут видны на рентгенограммах", - рассказал Юрий Васильев, директор Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы.

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