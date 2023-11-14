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Песков отметил стремление жителей Молдавии развивать отношения с Россией

13:25
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Об этом говорят прошедшие в Молдавии выборы

Результаты муниципальных выборов в Молдавии лишний раз подтверждают, что многие жители этой страны выступают за развитие отношений с Россией. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля дал оценку высказываниям президента Молдавии Майи Санду, обвинявшей Россию в неуважении интересов граждан республики и утверждавшей об отсутствии тем для обсуждения с Москвой, сообщает ТАСС.

Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты муниципальных выборов, которые только что состоялись. И где совсем не ее партия получила победу. В Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной. Мы об этом знаем. И в том числе результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом просвидетельствовали.

Ранее молдавский президент Майя Санду заявляла, что для продвижения европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. По мнению политика, "недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми".

При этом отказываться от экономического сотрудничества с Россией официальный Кишинев не готов. Молдавия продолжит закупать природный газ у Москвы по "хорошей цене", если такова будет предложена, заявлял глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов.

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