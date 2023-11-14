Нефтеперерабатывающий завод на Украине поврежден ударом ВС России

В нескольких регионах повреждены электроподстанции

Нефтеперерабатывающий объект получил повреждения в результате удара ВС России по критической инфраструктуре на Украине. Об этом сообщили в украинском министерстве энергетики, не уточняя местонахождение предприятия.

Тем временем сообщения о сбоях в подаче электроэнергии поступают из нескольких украинских регионов. По данным того же минэнерго, частично без света остаются населенные пункты Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

Как сообщила компания "Укрэнерго", на Украине обесточено 450 населенных пунктов. Только в Черниговской области без света остаются более 200 потребителей, передает ТАСС.

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