ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нефтеперерабатывающий завод на Украине поврежден ударом ВС России

13:20
  • вторник
  • 14 ноября 2023

В нескольких регионах повреждены электроподстанции

Нефтеперерабатывающий объект получил повреждения в результате удара ВС России по критической инфраструктуре на Украине. Об этом сообщили в украинском министерстве энергетики, не уточняя местонахождение предприятия.

Ищенко: игнорировать существование враждебного государства на Украине невозможно
Российские артиллеристы наносят удары из "Гиацинтов" по позициям ВСУ

Тем временем сообщения о сбоях в подаче электроэнергии поступают из нескольких украинских регионов. По данным того же минэнерго, частично без света остаются населенные пункты Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

Как сообщила компания "Укрэнерго", на Украине обесточено 450 населенных пунктов. Только в Черниговской области без света остаются более 200 потребителей, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские пожарные
Украинские пожарные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.