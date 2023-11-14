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Школы начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка

13:43
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Тем, у кого есть пробелы, назначат дополнительные часы

Для детей мигрантов в российских школах будет введена диагностика на уровень владения русским языком.

По результатам диагностики школьникам будут давать дополнительные часы или курсы, чтобы подтянуть уровень языка, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Надеюсь, что это решение поможет нашим школам максимально продуктивно организовать работу с детьми с миграционной историей", - отметил он на парламентских слушаниях в Совете Федерации (цитата по "Интерфаксу").

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль при приеме в российское гражданство.

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