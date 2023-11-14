Песков прокомментировал возможность приезда Путина на Всемирный русский народный собор

Он пройдет 27-28 ноября в Москве

Президент России Владимир Путин, возможно, примет участие во Всемирном русском народном соборе. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

XXV Всемирный русский народный собор (ВРНС) состоится 27-28 ноября в Москве под председательством патриарха Кирилла. Замглавы собора Константин Малофеев отмечал, что организаторы ожидают участия президента.

Песков призвал не забегать вперед и пообещал своевременно проинформировать о решении главы государства по этому вопросу, сообщает ТАСС.

Ранее Пескова попросили прокомментировать перспективы выдвижения Владимиром Путиным своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Как отметил пресс-секретарь действующего главы государства, "понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем".

Тем временем Владимир Путин подписал закон, который уточняет ряд положений, касающихся процедуры выборов главы государства. Принятые поправки позволят проводить голосования в регионах с военным положением после консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ и местными властями.

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