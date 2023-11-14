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Опубликованы фотографии сейфа с кокаином в Белом доме

13:39
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Трамп считает, что наркотик мог принадлежать президенту Байдену или его сыну Хантеру

Фотографии личного шкафчика с пакетиком кокаина внутри, найденным этим летом в Белом доме, опубликовало британское издание Daily Mail. Таблоид утверждает, что эти изображения публикуются впервые, они переданы секретной службой.

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Мешочек с белым порошком нашли в закутке, используемом для хранения личных вещей возле западного административного входа в Белый дом. Это произошло 2 июля, когда семья Байденов, включая сына президента США Хантера, проводила выходные в Кэмп-Дэвиде.

Порошок идентифицировали как наркотик. Из-за находки эвакуировали западное крыло и закрыли улицы вокруг Белого дома. В 11-дневное расследование инцидента был вовлечен заместитель директора ФБР Пол Эббейт, вокруг семьи Байденов вспыхнул скандал, пишет издание.

Расследование было закрыто менее чем за две недели – якобы, из-за отсутствия доказательств. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что кокаин в Белом доме мог принадлежать президенту Байдену или его сыну Хантеру. Трамп заявил, что Джо Байдена накачивают кокаином перед выступлениями.

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