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Кремль ответил на слухи о "круговороте рублей"

13:59
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Публикации такого содержания ранее появились в СМИ

Кремль видел в средствах массовой информации сообщения о "круговороте рублей" из-за новых правил возврата экспортной выручки. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что "проблема обозначена СМИ", поэтому соответствующая информация "будет проверяться".

В том случае, если публикации СМИ по данной теме подтвердятся, действующий механизм возврата экспортной выручки может быть скорректирован, цитирует Пескова ТАСС.

11 октября был опубликован указ российского лидера о введении обязательной продажи валютной выручки рядом экспортеров, а уже утром 12 октября рубль стал укрепляться по отношению к иностранным валютам. На открытии торгов на Московской бирже курс доллара США составил 96,59 рубля (на 3,61 рубля ниже уровня предыдущего закрытия). Евро стоил 103 рубля, подешевев на 3,49 рубля.

В Банке России предположили, что предпринятая главой государства мера может повысить оперативность реализации валюты и улучшить ситуацию с ликвидностью.

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