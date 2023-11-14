ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия готовится закрыть КПП на границе с Россией

14:00
  • вторник
  • 14 ноября 2023

В стране растет уровень нелегальной миграции

МВД Финляндии подготовит предложение о закрытии пунктов пересечения границы с России.
Финляндия решила упростить конфискацию квартир россиян

Об этом во вторник, 14 ноября, заявила глава ведомства Финляндии Мари Рантанен. Ограничения будут применяться в случае угрозы общественному порядку, национальной безопасности и здоровью населения.

По словам Рантанен, в стране растет уровень нелегальной миграции со стороны юго-восточной границы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября в Финляндии ввели запрет на въезд в страну из России на велосипедах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Граница между Россией и Финляндией
Граница между Россией и Финляндией
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.