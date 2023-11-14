Финляндия готовится закрыть КПП на границе с Россией

В стране растет уровень нелегальной миграции

МВД Финляндии подготовит предложение о закрытии пунктов пересечения границы с России.

Об этом во вторник, 14 ноября, заявила глава ведомства Финляндии Мари Рантанен. Ограничения будут применяться в случае угрозы общественному порядку, национальной безопасности и здоровью населения.

По словам Рантанен, в стране растет уровень нелегальной миграции со стороны юго-восточной границы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября в Финляндии ввели запрет на въезд в страну из России на велосипедах.

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