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ФСБ задержала записавшегося на службу в ВСУ россиянина

14:35
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Он пытался перейти границу в Брянской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина России, записавшегося на службу в ВСУ. Россиянин пытался пересечь границу в Брянской области, где и попал в руки пограничникам.

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Как сообщает "Коммерсантъ", 24-летний уроженец Ленинградской области Андрей Морозов в начале октября заполнил анкету на должность штурмовика ВСУ. Он отправил документы с фотографиями представителю запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России"".

Вскоре Морозов получил ответ – его готовы принять. Он приехал в Брянскую область, где намеревался перейти границу. Морозова задержали 11 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье о попытке вступления в террористическую организацию.

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