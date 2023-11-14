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Госдума приняла поправки об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

14:11
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Также вырастут пенсии военных

Государственная дума во вторник, 14 ноября, приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении с 1 января 2024 года пенсий неработающим пенсионерам.

С 1 января 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133 рубля 5 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8 134 рубля 88 копеек.

В результате с 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Это решение коснется более 32 миллионов граждан.

Кроме того, приняты поправки о повышении пенсии военнослужащим и приравненным к ним лицам с 1 октября 2024 года. Увеличение составит 4,5%, эта мера коснется более 2,7 миллиона человек, сообщает "Интерфакс".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в Москве проиндексируют доплату пенсионерам в 2024 году. Соответствующее поручение градоначальник дал на первом после своего переизбрания и вступления в должность заседании президиума правительства города.

При этом российское правительство упростило порядок назначения дополнительных пенсионных выплат. Доплаты к страховой пенсии с 2024 года будут назначаться в беззаявительном порядке. Это избавит граждан от подачи заявлений и документов в Социальный фонд. Россиян проинформируют о перерасчете пенсий через портал госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней.

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