Госдума одобрила выплату маткапитала только на россиян по праву рождения

Законопроект поддержан российским правительством

Государственная дума во вторник, 14 ноября, приняла в первом чтении законопроект, уточняющий условия выплаты материнского капитала. В случае окончательного принятия документа материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

Один из авторов законопроекта, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов пояснил, что "средства маткапитала не будут выплачиваться в тех случаях, когда родитель приобретает гражданство России, имея уже ребенка негражданина".

Депутат подчеркнул, что данный законопроект поддержан российским правительством, сообщает "Интерфакс".

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить материнский капитал на первого ребенка до 756,7 тысячи рублей, на второго и третьего — до 1 миллиона рублей, чтобы "поддержать семьи с детьми и простимулировать семьи рожать детей".

До того правительство сочло избыточным предложение главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова разрешить тратить средства материнского капитала на оплату занятий в детских спортивных секциях и медицинского страхования детей в возрасте до одного года.

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