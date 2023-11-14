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Фигурант дела об убийстве Политковской отправился на СВО после помилования

15:07
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Это подтвердил его адвокат

Бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, помилован и участвует в специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказал его адвокат Алексей Михальчик.

Юрист заявил, что Хаджикурбанов заключил контракт с Министерством обороны России о прохождении военной службы, после чего был помилован президентом, сообщает ТАСС.

Хочу подчеркнуть, что Хаджикурбанов с самого начала процесса по делу об убийстве Политковской не признавал вину, он считает себя невиновным и сейчас, никаких доказательств его причастности к убийству не было, а потому можно приветствовать, что человек освободился хотя бы таким способом

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления.

При этом комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, освобождающий от уголовного преследования лиц, решивших пойти добровольцами в воинские формирования в условиях спецоперации.

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Сергей Хаджикурбанов
Сергей Хаджикурбанов
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