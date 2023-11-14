ВС России вывели из строя до 300 боевиков ВСУ на Донецком направлении

Еще около сотни украинских солдат уничтожены под Херсоном

Пять атак 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ отразили подразделения "Южной" группировки войск в районах Малоильиновки и Клещеевки в ДНР. Российские бойцы действовали при поддержке авиации и артиллерии, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, также поражена живая сила и техника 30-й механизированной бригады ВСУ в районах Васюковки и Курдюмовки. Общие потери противника за сутки на донецком направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными.

Огнем артиллерии и авиации поражены также скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области. Потери ВСУ на херсонском направлении за сутки составили до 95-ти военнослужащих и четыре автомобиля.

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