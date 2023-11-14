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Россия и Венгрия подписали график строительства АЭС "Пакш-2"

15:19
  • вторник
  • 14 ноября 2023

График распланирован до начала 2030-х годов

"Росатом" и МИД Венгрии подписали график строительства АЭС "Пакш-2" до начала 2030-х годов. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказали глава российской госкорпорации Алексей Лихачев и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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По утверждению Сийярто, "в начале 2030-х сможем сдать атомную станцию". Лихачев, в свою очередь, отметил, что "для нас сроки строительства будут заданы заказчиком".

В "Росатоме" подчеркнули, что венгерскому проекту уделяется особое внимание — на его реализацию направлены лучшие силы, сообщает ТАСС.

Еще при обсуждении десятого пакета ограничительных мер источники утверждали, что под ограничения рано или поздно могут попасть алмазная и атомная отрасли России. В Венгрии отмечали, что конкретных предложений в этой области пока нет, а также выступали против рестрикций в отношении атомной энергетики.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что Будапешт продолжает сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики, потому что это в интересах Венгрии и венгерского народа.

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