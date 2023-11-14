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Кардиолог перечислил вредные для сердца продукты

16:45
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Чрезмерное употребление мяса пагубно влияет на ход сердечно-сосудистых заболеваний

Чрезмерное употребление продуктов, содержащих большое количество соли, негативно влияет на работу сердца. Об этом в интервью изданию NEWS.ru рассказал кардиолог Юрий Конев.

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Врач указал на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний при чрезмерном употреблении продуктов питания, содержащих такие пищевые добавки, как соль и сахар. По его словам, исключение из рациона продуктов питания с высоким содержанием холестерина – первый шаг на пути к нормализации артериального давления.

"Для поддержания нормального уровня холестерина в крови необходимо отказаться от избыточного употребления жареного мяса и жирного молока", - продолжил Конев.

Отвечая на вопрос журналиста о влиянии вредных привычек на человеческий организм, специалист назвал курение одной из главных причин нарушения работы сердца и подчеркнул, что отказ от сигарет и спиртных напитков существенно снижает риск развития тяжелейших сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее эндокринолог Мария Скибицкая перечислила продукты, способствующие снижению приступов головной боли. По мнению специалиста, энергетически ценные продукты питания – орехи и овощи – не только нормализуют работу нервной системы, но и улучшают общий эмоциональный фон человека.

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