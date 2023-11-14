"Снарядов не будет": Глава МИД Украины заявил о плачевном состоянии ОПК западных стран

Бюрократия - главная причина отсутствия снарядов

Страны-участницы ЕС не могут выполнить свои обещания по поставкам вооружений и боеприпасов ВСУ из-за "плачевного состояния" оборонно-промышленного комплекса объединения. Об этом в интервью изданию "Cтрана.ua" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат назвал оборонно-промышленный комплекс ЕС недостаточно эффективным и подчеркнул, что главная причина отсутствия новых поставок оружия и боеприпасов – дефицит ресурсов и бюрократия. По его словам, члены объединения не в состоянии обеспечить достаточный объем производства снарядов.

"Плачевное состояние ОПК и складов, бюрократия и большое количество несинхронизированных вещей", - заявил глава ведомства, отвечая на вопрос журналиста об истинных причинах отсутствия новых поставок вооружений на Украину.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об опустошении военных складов ведущих стран объединения из-за непрекращающихся боевых действий на территории Украины. Дипломат констатировал, что на данный момент у Брюсселя нет достаточного количества средств для реализации поставки одного миллиона снарядов Киеву.

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